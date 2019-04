Aunque muchos descrean de la amistad genuina en el mundo del espectáculo, Paz Cornú y Karina Jelinek desafiaron este prejuicio. La diseñadora y la modelo son amigas desde hace muchísimos años, se quieren y se hacen el aguante en todo momento.

Claramente, Paz quiso que su mejor amiga la acompañara en un momento súper especial: su casamiento. Y aunque estuvo presente en la fiesta, la diosa pegó "faltazo" a la ceremonia de boda de su íntima amiga con Diego Orsen. Eso sí, Paz aseguró que no se sorprendió al darse cuenta de que Karina no estaba en el recinto.

En diálogo con la revista Pronto, se sinceró cómo le cayó esa ausencia: "Llega siempre tarde... Cuando me terminé de casar me escribió y me dijo que se estaba peinando y maquillando", contó. Y confesó que -sin ocultar su enojo- le pidió que no se acercara. "Le respondí: 'No vengas, ya terminó y no creo que llegues a la cena. Pero me dijo que iba a ir sí o sí. Y llegó. ¡Tarde pero llegó!".

Sincera, Paz explicó que a pesar del entredicho perdonó la actitud de su amiga y que cuando llegó a la cena estuvo todo bien entre las dos. "La conozco hace muchos años y la acepto como es. Hubiese sido un milagro que hubiese llegado a tiempo", cerró.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!