Una mujer interrumpe una boda a los gritos y dice estar embarazada del novio

Un día que debía ser inolvidable por la felicidad de convertir a un hombre y a una mujer en esposos se convirtió en una pesadilla. Y es que, en plena ceremonia, otra mujer irrumpió en el casamiento y a los gritos confesó estar ¡embarazada del novio!

El insólito hecho tuvo lugar en Detroit, Estados Unidos. Uno de los invitados registró el momento y los compartió en TikTok, donde se volvió viral.

Todo se inicia con la pareja y sus seres queridos ubicados en un altar al aire libre. Y mientras el sacerdote brinda las palabras previas al “sí, quiero”, una mujer que no es tomada por la cámara, interrumpe la ceremonia.

“¡Anthony! ¿Pretendes no conocerme? ¿No tomaste tu medicación hoy?”, se la escucha decir a la mujer a los gritos. Aunque el hombre de Dios la ignora, ella insiste: “¡Anthony, sé que me escuchas! Estás actuando como si no me conocieras, ¡tengo a tu bebé aquí!”.

Finalmente la situación se torna insostenible y una de las mujeres que se encontraba junto a los novios en el altar le tira un ramo de flores. Después, comienza a correr para confrontarla, y es allí es cuando el clip de interrumpe. ¡Tremendo!