Esta mujer asegura que ha ganado más de 80.000 dólares vendiendo artículos que encontró en la basura

Tiffany Butler, que trabaja a tiempo completo como buceadora de contenedores y revendedora, pasa de cinco a seis horas al día buscando en los contenedores de las grandes marcas.

Esta mujer de 32 años, de Aubrey (Texas, EE.UU.), asegura que ha encontrado de todo, desde robots aspiradores, maquillaje, comida, muebles e incluso una percha antigua valorada en 2.283 libras (3.000 dólares). Tiffany no ha tenido que comprar maquillaje ni productos de higiene en los últimos dos años, ya que encuentra todo lo que necesita en la basura.

Incluso ha conseguido amueblar toda su casa con objetos que encontró en los contenedores, desde las camas de sus hijos hasta la mesa de la cocina. "Todos los productos que encuentro están en perfecto estado y sin utilizar. Para mis hijos, todos los días son navidad, ya que encuentro todo tipo de juguetes nuevos bastante caros", aseguró la estadounidense.

Una afición que ha llegado a sorprender a sus familiares, ya que aseguran que no tiene por qué hacerlo. "En mi casa nunca faltó de nada. Me da igual lo que la gente piense o que me confundan con una persona sin hogar", subrayó. Tiffany, se siente muy orgullosa de su estilo de vida y afirma que no tiene por qué esconderlo.

Fuente EP.