Mira los trucos de este estudiante lanzando cartas

La habilidad de Jonas Heger, un estudiante alemán de 17 años, con las cartas ha sorprendido a propios y a extraños, convirtiéndose en todo un fenómeno viral. Estos trucos no son jugando al póker ni nada por el estilo: sus trucos consisten en lanzar cartas por el aire y colocarlas en los sitios más insólitos.

Ya sea con cartas o con otros objetos de todo tipo, Jonas se ha convertido en todo un experto en estos trucos, que ha ido grabando y subiendo a sus redes. Lanzamientos imposibles por el aire, logrando efectos alucinantes, y encajando los naipes en lugares tan difíciles como la hendidura de una cáscara de nuez, como podéis ver en el vídeo.

Jonas se muestra muy orgulloso de la repercusión que han alcanzado sus vídeos, a los que ha dedicado mucho trabajo y entrenamiento: "Me siento muy feliz y satisfecho, sobre todo cuando el truco ha tardado horas o incluso días en hacerse. Es una gran sensación saber que has hecho algo que los demás consideran imposible. Por ahora, seguiré haciendo trucos y se me ocurrirán nuevas ideas. Estoy trabajando para mejorar mis habilidades".

