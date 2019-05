Madonna defendió a Michael Jackson ante las fuertes acusaciones de abusos a niños en Leaving Neverland

Una grieta se intensifica cada vez más en el mundo de la música estadounidense. Tras varias semanas en silencio, Madonna optó por tomar posición y, para sorpresa de sus fanáticos, defendió de forma vehemente a Michael Jackson.

A cuatro meses del estreno de Leaving Neverland, el documental que cuenta la historia de Wade Robson y James Safechuck -dos presuntas víctimas de los abusos sexuales de Michael cuando eran menores de edad- la cantante defendió al fallecido Rey del Pop en diálogo con la revista Vogue.

"Las personas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad", comenzó diciendo, contundente. Si bien Madonna no vio el documental, optó por mostrarse a favor del acusado. "No tengo una mentalidad de linchadora, así que para mí la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que cuando me lo preguntan, reacciono: '¿Puedes probarlo?'", añadió, polémica.

Antes de cerrar, la diva lanzó dos preguntas en defensa de su colega. "¿Qué quiere la gente de este caso? ¿Alguna gente está pidiendo dinero? ¿Es una cuestión de extorsión?", se preguntó, invitando a reflexionar a los televidentes sobre los testimonios de las víctimas.