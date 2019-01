Las fotos más hot de Pampita saliendo del mar, ¡luciendo una diminuta bikini!

No es una improvisada. Es sabido: Pampita (40) cuida muchísimo su figura. Alimentarse bien no es suficiente. Al menos, no para ella. Por eso, entrena a diario en el gimnasio. También, hace natación y toma clases de baile. Los resultados de su esfuerzo están a la vista.

Carolina se siente muy segura de su figura. Por eso, la muestra con orgullo a través de sus redes sociales. Ahora, está instalada en Punta del Este disfrutando del verano. Para sorpresa de sus seguidores, la modelo compartió dos sensuales fotos saliendo del mar.

Pampita lució una dimunuta bikini negra. El corpiño es muy original, ¡posee nudos en la parte superior! ¿La de abajo? Diminuta, ¡y con las tiras que se atan al costado de color nude!

¡Una diosa!