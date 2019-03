El inesperado anuncio de Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, sobre la desconocida paternidad del exfutbolista en Cuba, volvió a poner al clan en el centro de la escena. Lejos de llamarse a silencio, Dalma y Gianinna se expresaron al respecto e intentaron quitarle dramatismo a la noticia.

"La plata de mi papá la disfruté con él. De lo contrario, no me interesa para nada". G-plus

En las redes sociales, comenzaron a circular memes que hacen referencia a la incorporación de los tres hijos cubanos del Diez a la familia. Luego de que el futbolista tuvo a Dieguito Fernando, se unieron Jana y Diego Junior. Ahora, Morla confirmó que el exastro del fútbol reconocerá a los tres niños que tuvo en Cuba.

Hasta el momento, Dalma había dejado pasar las burlas de los usuarios, pero todo cambió cuando leyó un comentario que hacía referencia a la herencia de su papá y a los porcentajes del patrimonio del astro del fútbol que recibirá cada uno.

Enojada, le puso un freno a la mala onda de los detractores con un fuerte tweet. "A los tontos/as que hacen el mismo chiste con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque la plata de mi papá la disfruté con él. De lo contrario, no me interesa para nada. Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan, panchos", expresó la actriz. Y cerró: "Nada es más patético que copiar un chiste, sentirte gracioso y no serlo. Digamos todo".

Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON EL! Sino no me interesa para nada! Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS! 💋 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 11 de marzo de 2019

Clarito, clarito...