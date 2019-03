Juan Miceli abandonó el periodismo para dedicarse al paisajismo y a la jardinería: "Mis pasiones"

Formó parte del periodismo durante más de 30 años. Es uno de los presentadores de noticias más reconocidos del país. Desde adolescente sintió que el mundo de la noticia era su vocación. Por eso, los compañeros de Juan Miceli se sorprendieron cuando dio un paso al costado. El hombre decidió ponerle un freno a su sólida carrera para dedicarse exclusivamente a sus otras dos pasiones: la jardinería y el paisajismo.

"Dejo por un tiempo, pero no creo que sea definitivo. Sí es cierto que me tomo unos meses, pero no creo que deje la carrera. Ahora estoy en Necochea donde nací y tengo parte de mi familia y amigos, pero llevo casi 30 años de noticieros y hace rato quería hacer un paréntesis. Mientras tanto voy a avanzar con el paisajismo y la jardinería que son mi otra pasión. Ojalá pudiera unir las dos cosas", expresó el periodista en diálogo con Teleshow.

Si bien siempre le gustó estar en contacto con la naturaleza, al comenzar a caminar por el sendero de la quinta década se dio cuenta de que ya era hora de jugársela por su otro sueño: "Tiene que ver con la edad. Tengo 54, no paré nunca y me animé a bajarme ahora aunque estaba muy cómodo. No quiero tener cosas pendientes y quiero darme la oportunidad de hacer esto".

Ahora, Juan pasa sus días cuidando su jardín, estudiando sobre los distintos e infinitos tipos de plantas y relajándose junto a su familia. Para él, la jardinería y el paisajismo son más que un pasatiempo: "Lo miro y lo vivo muy seriamente, como una práctica de vida que tiene que ver con el respeto por la naturaleza que nos da desde los alimentos de una huerta hasta un espacio de tranquilidad y reunión familiar y de amigos".