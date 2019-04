El hijo que Morena Rial tuvo con Facundo Ambrosioni, Francesco Benicio, trajo unión y felicidad a la familia Rial. Hoy, la flamante mamá y su papá, Jorge, disfrutan de un presente pleno y unidos. Las peleas y los malos entendidos quedaron en el pasado.

El conductor de Intrusos y su amor, Romina Pereiro, le pusieron el broche de oro a su relación casándose. Tras la emotiva boda, Jorge compartió un tierno video que recopila los momentos más tiernos que vivió junto su nieto en su noche especial.

"Soñé muchas cosas en la vida. Algunas se me dieron. Otras quedaron pendientes. Pero jamás pensé en esperar a mi mujer en el altar con mi nieto. Y ahí estuvo. Acurrucado en mis brazos. Mirándome de vez en cuando. Reconociendo la voz del Tata. Dándome amor. No puedo pedir más. Solo disfrutar lo que la vida me puso otra frente a mi. La oportunidad de volver a amar y ser amado. Que no se termine nunca", expresó Jorge junto al video que compartió en Instagram.

