Jimena Barón estrenó el videoclip de La Cobra: coreografía súper sexy y letra feminista

La Tonta quedó en el pasado, pero fue necesaria para comenzar a caminar a paso firme y darle la bienvenida a La Cobra. Tras varias semanas de pura ansiedad, finalmente Jimena Barón lanzó su nuevo corte musical y se mostró más empoderada que nunca.

En el videoclip se puede ver a Jimena despertando, cubierta de polvo y sola. A medida que el video avanza, la protagononista va tomando fuerza y se convierte en La Cobra. Luciendo diferentes y sensuales outfits, la cantante entona una letra feminista y hace referencia su metamorfosis.

¿Por qué Jimena eligió como símbolo de esta nueva etapa una cobra? Ella misma lo explicó: pidió que fuera verde por la lucha de las mujeres a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Además, contó que la apertura de la boca del reptil cuando muestra sus colmillos se asemeja a una vagina. Ni bien notó este detalle, Jime se dio cuenta de que la cobra tenía que ser la imagen de su nuevo corte musical.

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé ¿Pensabas que era gratis lastimar?", así comienza la letra.

La Cobra

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

(Viene el karma, corre)

A ver si ahora te animás

Que me hice piedra de tanto aguantar

Que tanta mierda me hizo hasta engordar

Y crezco y crezco, y me hice grande (Uh)

Ya te puedo aplastar, ay

Vas de pueblo en pueblo buscando tu paz

Dejando el pasado bien atrás

Sí, no quisiste lastimarme

Solamente "erraste mal" (¿Verdad?)

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

Y soy la cobra que se cobra, bebé

Kilómetros que me hiciste arrastrar

Pensaste que dejarme fue matarme, bebé

Y ahora nos volvemos a cruzar

Tu corazón es tierra de desierto

Tu veneno yo me lo quedo

A ver si ahora te animás

Ya no siento nada

Voy como anestesiada

Tengo el alma tal vez un poco congelada

Pero no pasa nada (No, nada)

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, ahora

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

Y soy la cobra que se cobra, bebé

Kilómetros que me hiciste arrastrar

Pensaste que dejarme fue matarme, bebé

Y ahora nos volvemos a cruzar

Tu corazón es tierra de desierto

Tu veneno yo me lo quedo

A ver si ahora te animás

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, ahora

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, la cobra