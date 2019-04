Tras seis años de amor y un hijo en común, Guillermina Valdes (41) y Marcelo Tinelli (59) se comprometieron. En una noche soñada, rodeados de sus seres queridos y amigos, se animaron a ponerle el broche de oro a su relación intercambiando alianzas.

Tras conocerse la noticia, la actriz, modelo y empresaria, tapa de la última edición de la revista Gente, contó detalles sobre la romántica propuesta de compromiso que le hizo el conductor. "Yo soy muy personaje para el amor, demasiado relajada. Pero Marce es romántico. Sabe generar momentos, climas, es muy de las flores, la comida a solas, un bailecito… A fines de marzo llegó a casa y me sorprendió con la cajita. Me dijo 'hace mucho que quiero que llevemos el mismo anillo'. Eso fue todo", contó. Y agregó: "El compromiso con este amor ya lo tenemos a diario. Solo es un símbolo íntimo, un gesto amoroso. Nada tiene que ver con promesas de boda. Si en dos, tres o diez años él o yo nos proponemos matrimonio, no lo sé. Pero éste no es nuestro momento".

"¿Qué garantizaríamos casándonos? ¿Más amor? Los dos ya hemos atravesado las formalidades. Con el tiempo, el casamiento va tornándose como un impuesto, una obviedad cultural y le ponemos humor a eso, como "desacralizando" la institución. Estamos tan bien así, te diría que este tránsito hasta es más copado (risas). Pero…¿Quién sabe? Tal vez en algún momento de la vida nos resulte divertido", explicó Guillermina sobre la posibilidad de pasar por el Registro Civil en el futuro.

Además, Valdes, que está a punto de lanzar su propia línea de cosméticos, definió su romance con Marcelo como de "aprendizaje mutuo" y confesó que la idea de adoptar una niña o un niño junto al conductor la "moviliza".

