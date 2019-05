Emocionada y reflexiva, Gianinna Maradona le dio la bienvenida a la tercera década. La joven cumplió 30 y compartió su alegría con sus seguidores en Instagram. Junto a una significativa foto de dos globos plateados que forman el número 30, expresó su emoción.

"Bienvenidos sean ustedes, llegué a esta edad con mil millones de momentos y anécdotas que hacen que sea quien soy hoy. No cambiaría nada de todo lo vivido, hoy abracé a la nena que fui, a la adolescente que se dio la cabeza mil veces contra la pared y se levantó con más fuerza que antes, a la mujer en la que me convertí cuando Benjamín me hizo mamá y cambió mi vida para siempre y a quien soy hoy después de tanto camino recorrido", comenzó diciendo.

Acto siguiente, Gianinna le dedicó sentidas palabras a su familia. Nombró a cada uno de los miembros que permanecen firmes junto a ella y les obsequió una amorosa reflexión, ¡pero no mencionó a Diego! "Tengo la mejor familia del mundo, disfuncional, cero tradicional, diferente, pero única. Gracias por tanto", expresó.

Y siguió: "Mamá, te admiro cada día más. Sis (por Dalma), sos my person forever and ever, vos y yo para siempre codo a codo. Mi primer cumple siendo tía y madrina de la nena que se robó mi corazón esa noche que mi hermana me contó que ella estaba en camino. Te amo kiwi (por Roma), me voy a emocionar cada vez que te vea".

Antes de cerrar, la joven hizo hincapié en dos pilares fundamentales en su vida: su abuela y su hijo, Benjamín. "A mi abuela, un gracias gigante por seguir firme al lado nuestro con ese amor tan lindo que la caracteriza. Y a vos, hijo mío, gracias y más gracias. Te regalo mis deseos, los míos se cumplieron el día que llegaste a mi vida, también cuando puedo dormir al lado tuyo o simplemente verte dormir. Amo nuestras charlas y que sepas que contás conmigo siempre. Sos mi vida entera y disfrutarte día a día me llena el alma. Sos mágico, te amo fuerte y para siempre.

Si bien la relación padre e hija venía desbalanceada desde hace mucho tiempo, la situación empeoró cuando Diego le dedicó un polémico saludo de cumpleaños a Dalma y aprovechó oportunidad para tratar de "ladrona" a Claudia. A partir de ese momento, Gianinna le dio ¿definitivamente? la espalda.