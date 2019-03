El furioso mensaje de Sol Pérez sobre "lo difícil que es el camino para una mujer", tras su cruce con Milei

Dice lo que piensa y hace lo que siente, Sol Pérez se muestra auténtica y le hace oídos sordos a las críticas ajenas. Cada vez que puede, da su opinión sin importarle quién esté enfrente. Su cruce con Javier Milei la puso en el centro de la escena: la joven opinó sobre la situación económica del país y terminó poniéndole el pecho a los insultos del economista. A un mes de la fuerte pelea, Solvolvió a enfrentarse con el economista en el debut de la nueva temporada de Las Rubias.

¿Cómo terminó el segundo ida y vuelta de Sol y Javier en la pantalla chica? La hija de Mirtha Legrand le pidio a Milei que se retirara del estudio. Acto siguiente, la modelo compartió a través de Twitter los tremendos mensajes machistas que el economista replicó en su cuenta. Fiel a su estilo, Sol se quedó reflexionando al respecto e hizo un fuerte descargo.

"Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar, que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas", expresó Sol y, sobre el comportamiento de Milei, agregó: "Mas allá de sus constantes agresiones y violencia, no paraba de gritarme. No me quería escuchar y por eso le pidieron que se retirara".

