Furiosa reacción de Rihanna luego de que votaran una ley "antiaborto" en Estados Unidos: "¡Qué vergüenza!"

Defensora de los derechos de las mujeres, Rihanna​ compartió su indignación en Twitter a partir de la noticia de que la legislatura de Alabama votó a favor de una ley que busca restringir por completo la posibilidad de abortar, que en todo los Estados Unidos es legal.

"Miren, estos son los idiotas que están tomando decisiones por las mujeres en América. Gobernadora Kay Ivey… ¡qué vergüenza!", expresó la cantante en su tweet que de inmediato cosechó infinidad de adhesiones y comentarios a favor.

take a look. these are the idiots making decisions for WOMEN in America.

Governor Kay Ivey...SHAME ON YOU!!!! pic.twitter.com/WuAjSVv6TH