No es no

La muerte de Eduardo Bauzá, exministro y exjefe de Gabinete durante el menemismo, impactó a muchos. Y a la par, resonó fuerte el duro testimonio de Viviana Canosa en su contra a tres días de su fallecimiento. En su programa radial, Milenium hoy, la conductora se animó a contar que fue acosada por el hombre, cuando ella estaba recién recibida.

"El otro día falleció Bauzá. Fue el primer hombre que a mí me acosó. Yo terminaba el ISER. Mi primer trabajo era en Casa de Gobierno, en el gobierno menemista. Cuando me iban a acreditar, me dieron una reunión con Bauzá. Me llevaron a su despacho y él me dijo directamente que yo era una mina inteligente, que era bárbara. Me dijo cosas maravillosas y después terminó con un 'pero sólo tenés que acostarte conmigo una vez y te acreditamos'", comenzó diciendo Viviana.

"Me dijo cosas maravillosas y después terminó con un 'pero sólo tenes que acostarte conmigo una vez y te acreditamos" G-plus

Lejos de dejar el tema ahí, Canosa continuó con su duro testimonio y recordó cómo fue su reacción ante ese desagradable hecho: "Empecé a correr por la Casa de Gobierno. No sabía ni para dónde estaba yendo. Fue desesperante. Sentí mucha angustia. No me acuerdo ni cómo llegué a mi casa. Eran las 8 de la noche, después de un acto cultural que presentaban los días miércoles".

"Empecé a correr por la Casa de Gobierno. No sabía ni para dónde estaba yendo, fue desesperante" G-plus

Antes de cerrar, Viviana reveló que a la primera persona que le contó lo que le había pasado fue a Fanny Mandelbaum, ya tenía confianza con ella porque era su profesora y mentora.