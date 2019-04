Desde que se anunció que se comenzaría a grabar Sueño Bendito, la serie que cuenta la vida de Diego Maradona, más de un miembro del clan se manifestó el contra del proyecto. Especialmente, una de sus hijas: Dalma. ¿El motivo? Le hubiese gustado que los productores se reunieran con ella y, especialmente, con Claudia Villafañe antes de comenzar con el rodaje.

A Dalma le molestó mucho que las dos actrices que se pondrán en la piel de su mamá, Laura Esquivel y Julieta Cardinali, no hablaran con ella antes de darle forma sus interpretaciones. Su malestar se suma a la tensa situación judicial que enfrentó a su mamá con su papá.

Lejos de llamarse a silencio, Laura no dudó en contestarle a Dalma y dejó muy en claro que está preparadísima para ponerse en la piel de Claudia cuando era más joven. “¡Es una locura, hace un año y medio que hice el casting! No creo que se enojen conmigo, es una mega producción enorme en la que están", expresó la talentosa artista en diálogo con Radio Ciudad.

Antes de cerrar, Esquivel contó cómo se siente al formar parte de la polémica serie que pondrá al clan Maradona en el centro de la escena: "Estoy relajada y no me pienso poner cargas que me puse en otros momentos con otros trabajos. Estoy en un momento de relajación y de hacerlo lo mejor posible”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!