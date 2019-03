La foto de Diego Maradona jugando en "tercera dimensión" con Dieguito Fernando

Atrás quedaron los tiempos en que Verónica Ojeda recurría a los medios para mostrar su tristeza y preocupación por la ausencia de Diego Maradona en la crianza de Dieguito Fernando. Tras separarse de Rocío Oliva, el exfutbolista decidió saldar esa deuda afectiva con su hijo y se instaló en México, donde trabaja como DT de Dorados de Sinaloa, junto a Verónica y Dieguito. Y hoy, padre e hijo se muestran felices a través de las redes sociales.

Feliz y muy relajado, Diego compartió una tierna foto jugando a la PlayStation con el pequeño. Se puede ver a Maradona súper concentrado, luciendo unas gafas que sirven para jugar en tercera dimensión. "Una vez cada uno. Mi turno para jugar al Astro Bot con Dieguito", escribió Maradona junto a la foto.

Si bien la relación de Diego con su hijo menor es cada vez más cercana, las cosas entre el Diez y su hija Dalma no están nada bien. La joven acaba de dar a luz a su primogénita, Roma, y su papá todavía no viajó a conocerla. Optó por no volar a Buenos Aires y enviarle un oso de peluche y una caja de bombones, además de dedicarle un posteo en Instagram. Así es el sube y baja emocional del mejor futbolista de todos los tiempos.