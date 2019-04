En el pasado, una polémica ruptura amorosa la puso en el centro de la escena. Si bien Eugenia Tobal siempre quiso mantener un bajo perfil, cuando se separó de Nicolás Cabré se vio muy expuesta. Rodeados de rumores de infidelidad, le pusieron un punto final al vínculo y ella intentó refugiarse en sus seres queridos.

A Eugenia no le fue fácil volver a enamorarse, aunque salió con más de un hombre prefirió no volver a exponerse de la misma manera... ¡hasta hoy! La actriz está felizmente de novia con Francisco García Ibar. Relajada y plena, reflexionó en diálogo con Teleshow por qué las personas creen que siempre fue desdichada en el amor.

"La verdad que es una relación hermosa que surgió hace ya un año y medio y que a mí me está haciendo muy bien. No sé por qué la gente cree que yo he tenido una vida tan miserable en el amor, y no fue tan así, todos tuvimos momentos complicados y después la vida sigue y uno no es ni una relación ni otra, es lo que es, y es el bagaje de un montón de cosas", aclaró.

Antes de cerrar, la actriz que se luce en Campanas en la noche aprovechó la oportunidad para elogiar a su pareja y expresar su felicidad: "Cuando te encontrás con alguien que a lo mejor no esperás las cosas son mejores que cuando estás buscando y Fran es una persona muy especial, es un ser elevado... Un complemento y un compañero muy perfecto para mí".