La "escapadita improvisada" súper romántica de Florencia Bertotti y Federico Amador en Uruguay

Disfrutaron de un verano muy divertido en familia, se divirtieron un montón en Cancún, México, junto a sus hijos. Tras las vacaciones, Florencia Bertotti y su amor, Federico Amador, quisieron alejarse de la ciudad y aprovechar un viajecito solos. Sin pensarlo demasiado, armaron las valijas y aterrizaron en Colonia, Uruguay, para vivir unos días a puro relax.

"Cruzamos el charco para hacernos los novios... @federicoamador1 me dice que no puedo no sonreír en las fotos, ¡y tiene razón! Me cuesta muchísimo. La peluca, bien gracias, porque no tenía peine, asi que soy savage por la jornada", expresó la actriz junto a una tierna selfie con Federico recién llegados a destino.

Junto a otra foto juntos, la actriz contó a través de su Instagram Stories que el viaje lo organizaron de un momento a otro: "Escapadita improvisada". Además, compartió una divertida imagen del actor disfrutando de un paseo de compras y mirando atento los sombreros de una tienda. ¿Obsesionado con este accesorio? "Alguien se compró otro sombrero, creo que tiene un temita...", reveló Flor.

¡Vivan los novios!