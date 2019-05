Duro descargo de Cande Tinelli tras las críticas por limpiarse la nariz con 'dólares': "Si tienen dos dedos de frente..."

Para promocionar su nuevo corte musical, Hater Queen, que en inglés significa "reina odiosa", Candelaria Tinelli compartió fotos que sorprendieron e indignaron a muchos de sus seguidores.

La joven se puso en la piel de una aspirante a un concurso de belleza, se la puede ver luciendo una corona, sosteniendo un ramo de flores... ¡y simulando limpierse la nariz con dólares! Si bien la it girl aclaró que el billete era falso, los detractores continuaron criticándola.

Cansada de los comentarios mala onda, Candelaria hizo un fuerte descargo a través de Twitter. "Podré cantar mal, me faltará muuuuucha más técnica que artistas grosos y todo lo que digan -que se los agradezco porque me sirve para seguir perfeccionándome- pero la gente escucha mi música. Así que, gracias. Hoy en día, además de cantar, se trata de transmitir algo", comenzó diciendo.

Orgullosa de sí misma, Candelaria expresó su felicidad y aclaró que las críticas de los haters no impedirán que siga cumpliendo su sueño. "Podrán decirme muchas cosas feas, pero yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Igual, dracias por dedicarle tanto tiempo a mi persona. Escuchan y halagan, tanto como critican.. ¡pero escuchan! Me llevo eso. Y a los que me odian, yo los quiero. Y les mando amor infinito", añadió.

Podran decirme muchas cosas feas pero yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Igual Gracias por dedicarle tanto tiempo a mi persona.

Antes de cerrar, y cansada de las repercusiones de su producción de fotos, hizo referencia al billete falso y aclaró los tantos: "Por otro lado, el domingo sale Haters, el video en el que aparecen los dólares que tanta polémica generaron... Si tienen dos dedos de frente, hagan zoom y vean que dicen 'sin valor legal'. Relájense, no soy tan estupida, justamente el video habla de la ironía a la vulgaridad", finalizó.

