Dos mujeres se llevaron el susto de su vida al ver una enorme araña en su coche

La camarera Saige Rushton, de 18 años, y su madre estaban en un autoservicio de McDonald's en Laverton, Victoria (Australia), pidiendo su café matutino cuando una araña apareció en la ventanilla delantera de su coche.

"No me gustan nada las arañas, sólo gritaba, y luego me reía de lo ridículas que parecíamos", dijo Seige.

Cuando se acercaron al autoservicio, uno de los trabajadores intentó apartar la araña de la ventanilla con una pajita, pero en su lugar hizo que corriera hacia la ventana lateral Saige.

Fuente EP.