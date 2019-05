Débora Plager se mostró a favor del 'piropo hot': "Me resulta halagador que me digan cosas lindas y sarpadas"

Dueña de una figura espléndida y muy sexy, Débora Plager es consciente de las reacciones (a veces subidas de tono) que genera en la platea masculina cada vez que comparte una foto suya en Instagram. Lo más curioso: ¡asegura que le encanta! "Me escriben un montón por redes sociales. ¡Sí, leo los mensajes! Y me siento halagada. Me encanta agradar, despertar fantasías en los hombres. No me molesta que me digan cosas picantes o sarpadas", contó la periodista a la revista Paparazzi.

"Sé que en tiempos de feminismo, y yo me defino como una mujer feminista, no de pico sino de hecho, porque trabajé mucho para mi independencia económica y profesional, a mi modo de ver hay un visión un poco extrema de que cualquier cosa que te digan halagadora y sarpada es machista de un tipo que, más o menos, se va a transformar en un monstruo", expresó Plager, que alguna vez comentó que no tiene tapujos ni prejuicios a la hora de mostrar su cuerpo, del que está muy orgullosa.

En la vereda enfrentada a la postura de cada vez más mujeres, la periodista plantó su bandera a favor del piropo, sea cual sea su tono: "A mí me resulta halagador que me digan cosas lindas y sarpadas. No me importa nada, me parece fantástico".