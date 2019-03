Están en pareja hace ocho años, pero hace dos decidieron dar "el gran paso" y se casaron. Tras caminar juntos hacia el altar, la relación de Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión, se afianzó aún más. Hoy, disfrutan de un romántico vínculo que se hace más fuerte a medida que pasa el tiempo.

De casualidad, Darío encontró en su celular una tierna foto que se sacó junto a su esposa en su último viaje. Nostálgico, el actor que brilla en Carcajadas Salvajes compartió sus sensaciones a través de Instagram. "Día eterno, estoy roto. Me acuesto a dormir porque mañana arrancó a ls 7.30 am, bebé. Me pongo a boludear con el celu y veo fotos del último viaje que hicimos a España con mi mujer. Miro para el costado y está ella con su celu también, tan linda que es...", comenzó diciendo el actor.

Antes de cerrar, Barassi expresó que desea viajar por siempre con su amor y estar con ella toda la vida: "Voy a subir este posteo y la voy a arrobar para que cuando lo vea se de vuelta y nos demos un beso, antes de entregar mi generoso cuerpo al sueño. Te amo @luligomezcenturion, viajemos mucho y siempre durmamos juntos".

¡Súper tierno!