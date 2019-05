Días atrás en Intrusos, en el programa que lidera hace 19 temporadas Jorge Rial, el panelista alzó la voz y manifestó al aire sus ansias de convertirse en padre. Un sueño que viene persiguiendo desde el pasado año cuando comenzó a ir tras los pasos de la adopción.

"Me gustaría tener una nena. ¿Por qué? Lo pienso desde el lado de que las nenas son más apegadas a los padres. Me gustaría que sea compinche de mi sobrina y de mi cuñada", le confesó Daniel Ambrosino a la periodista Noelia Santone en una entrevista con la revista Paparazzi.

"Viendo que hay muchos chicos en hogares y fundaciones, siempre pensé que la edad podía llegar a ser entre los dos y los cuatro o cinco años. No voy con la idea de un bebé recién nacido. Entiendo que al ser una adopción monoparental, a los bebés recién nacidos la prioridad es dárselos a una pareja", agregó. Y destacó que si le informan que hay dos o tres hermanos en condiciones de ser adoptados, lo tomaría con gran alegría: "Saltaría de felicidad y sabría la responsabilidad que se me viene encima. Mi corazón no dejaría de latir con mucha fuerza. Y, al mismo tiempo, tendría la ansiedad de saber que, a partir de ese momento, la vida cambiaría. La prioridad dejaría de ser yo para que sean las criaturas, sean una, dos...".

A modo de contar más sobre el tema, y luego de que el conductor le diera el pie, el notero América se abrió con sus compañeros de Intrusos. "La decisión la tomé el año pasado. Mi idea es la adopción y se dio. Lo hablé con uno de mis mejores amigos que está en un hogar en San Isidro con chicos huérfanos y me fue guiando en todo esto. Es algo postergado, pero que hace tiempo tengo ganas", reveló.

Si bien cuesta emprender este camino, que es bastante lento y engorroso, Ambrosino ya dio el primer paso y se manifiesta feliz contando con el apoyo de sus colegas y seres queridos.

