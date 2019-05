Se la re banca, Karina La Princesita. Y no para de demostrarlo. Se hizo presente en la pista de Súper Bailando y sorprendió con una original coreografía disco. ¿Qué fue lo que más llamó la atención? El accesorio que utilizó para darle un toque diferente a su performance: ¡un aro!

A Karina le costó seguir los pasos de la rutina al pie de la letra y le dolía mucho el cuerpo, pero sin dudas hizo todo lo que estuvo a su alcance para brillar en la pista. Sin embargo, recibió más de una crítica negativa por parte de los usuarios de Twitter.

Que dijo el jurado de mi baile? Que nos les gustó el aro, pero el baile si. De madera son los que entienden otra cosa. Yo no soy bailarina pero no bailo nada mal para no serlo. Tengo swing 🤣🤣🤣🤣🤦🏻‍♀️🖕🏿 — Karina ♡ (@kari_prince) 23 de mayo de 2019

Cansada de los comentarios mala onda de los detractores, Karina se defendió y aplaudió su propio desempeño en la pista de ShowMatch. "¿Qué dijo el jurado de mi baile? Que no les gustó el aro, pero el baile sí. De madera son los que entienden otra cosa. Yo no soy bailarina, pero no bailo nada mal para no serlo. ¡Tengo swing!", escribió.

El jurado, tras haberle dado la devolución, le puso 13 puntos. Después, el BAR intervino y le sumó a la pareja tres puntos más. En total, se retiraron de la pista con 16. Más allá del resultado, Karina demostró que, digan lo que digan, su confianza permanece intacta.

