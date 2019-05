Conocé a Luz, la novia de Iván de Pineda ¡desde hace 20 años!

Se conocieron cuando eran niños, pero la vida volvió a cruzarlos muchos años después. Pocos saben sobre la vida personal de Ivan de Pineda, el conductor de Pasapalabra siempre mantuvo un bajo perfil y no se siente cómodo exponiendo aspectos de su intimidad. Mucho menos de su gran amor. Si bien está de novio hace 20 años con Luz Barrantes, disfruta de su vínculo puertas para adentro.

Están de novios desde hace dos décadas, pero recién hace dos años apostaron a la convivencia. Quisieron ir despacio, disfrutar de cada etapa de la relación sin apurarse. ¿Qué se sabe de Luz? Un dato de color "farandulero" es que fue cuñada de Pampita. La joven es hermana de Martín Barrantes, el exmarido de la modelo.

Viven un presente pleno y tienen ganas de formar una familia, pero descartan la idea del casamiento. Sin vueltas, Iván supo contarle a Ciudad que caminar hacia el altar con Luz no está en sus planes: "No hay planes de boda. El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para cada uno. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales".

