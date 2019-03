El conmovedor mensaje de Malena a su papá, Jorge Guinzburg, a 11 años de su muerte: "Sigo extrañando"

Eran muy unidos y se acompañaban permanentemente, tenían un vínculo de padre e hija muy especial. Más de una vez, Malena Guinzburg confesó que extraña a su papá, Jorge, cada día de su vida. Le hace mucha falta y no duda en expresar su sentir a través de sus redes sociales.

A 11 años de la muerte del humorista, la comediante compartió una tierna foto retro junto a su papá y le dedicó amorosas palabras que enternecieron a sus seguidores. "Qué bronca no poder tener nuevas fotos con él… Así, abrazados. 11 años de su muerte y lo sigo extrañando. Besos, pa”, escribió Malena.

El año pasado, la joven también había recordado a Jorge, a una década de su fallecimiento: "No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Cómo duelen las fechas, no más que la muerte, pero duelen. Y más cuando el número es así, redondo, fuerte. Se te extraña mucho. Te extraño mucho".

¡Fuerza!