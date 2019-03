El conmovedor mensaje de Juan Martín del Potro tras la muerte de su abuela: "Hasta siempre"

Al igual que la mayoría de los famosos, Juan Martín del Potro es muy activo en sus redes sociales. Sin embargo, la mayoría del contenido que comparte tiene que ver con sus logros en el mundo del tenis. Por eso, sorprendió a sus seguidores con un sentido posteo personal que los conmovió.

La abuela del tenista falleció y él la despidió a través de Instagram. Compartió una foto en blanco y negro sosteniendo sus manos y le dedicó tiernas palabras que conmovieron a sus seguidores.

"Cuando te quedaba poca fuerza, cuando tu deseo era descansar en paz, cuando ya no soportabas más el sufrimiento y tantas otras cosas dolorosas, fuiste capaz de darme la mano. Me regalaste el último momento de amor que quedó grabado en esta foto y quedará por siempre en mi corazón", comenzó diciendo Juan Martín y cerró: "No era necesario, pero lo hiciste y dejaste marcado por siempre tu fortaleza y amor por tu familia y tus nietos. Te amo, abuela. Hasta siempre".

Ahora, el tenista está en la Argentina recuperándose de una lesión en rótula y refugiándose en el cariño de su familia.