El conmocionante suicidio de un actor de Breaking Bad, arrojándose de un puente: "He sido una mala persona"

El mundo del espectáculo internacional está conmovido con la noticia del suicidio de Isaac Kappy, actor estadounidense que participó en la serie Breaking Bad y en Thor, quien esta semana terminó con su vida tirándose de un puente en Arizona.

Horas antes de matarse, Kappy publicó en Instagram una extensa carta con crudas reflexiones acerca de su carácter, su abuso del alcohol y las drogas, y la confesión de que se había aprovechado de amigos y familiares.

"Yo creía que era una buena persona, pero no he sido un buen hombre. En realidad, he sido una mala persona toda mi vida”, expresó.

El actor reconoció que había usado a sus conocidos para conseguir dinero, además de haber vendido drogas y traicionar a gente que lo quería y dejó en evidencia cómo sus excesos le habían destrozado el cuerpo.

Kappy era conocido en Hollywood por su actitud polémica y controversial y, en el último tiempo, generó cierto revuelo a partir de su obsesión por revelar el negocio de la pedofilia y el abuso infantil en el mundo del espectáculo, afán que lo llevó a acusar a celebridades de la talla de Steven Spielberg y de Tom Hanks.

"Invertí mucho de mi tiempo y mi dinero en investigar 'la maldad' de muchos actores, en lugar de enfocarme en hacer un análisis de mis propias acciones", expresó en su despedida.

"Sólo traje vergüenza a mi vida. Denuncié a muchos pedófilos que eran mis amigos, y me quedé cerca de ellos por mucho más tiempo del que hubiera debido. Traté de aprovecharme de ellos incluso después de saber lo que habían hecho", continuó.

El informe de la policía local, emitido el día del incidente, detalló que Kappy se lanzó del puente, fue atropellado por un automóvil y murió en el acto. Según el portal de noticias TMZ, varios transeúntes intentaron detenerlo, sin éxito.

Línea de prevención del suicidio: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) ó bien (011) 5275-1135, desde todo el país.