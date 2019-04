Tras jugar a las escondidas durante varias semanas, Nicolás Cabré y Laurita Fernández se animaron a contar públicamente que están de novios. Si bien siguen manteniendo un bajo perfil, se muestran juntos, isneparables, y se dedican tiernos mensajes a través de sus redes sociales.

"Son cosas que pueden pasar porque estamos expuestos. No sabía nada, pero tampoco me sorprendió". G-plus

La bailarina se lleva muy bien con Rufina, la hija que el actor tuvo con su expareja, China Suárez. De hecho, el afecto que Laurita le tiene a 'Rufi' generó que la relación se consolidara aún más. Ahora, la actriz, en apreja con Benjamín Vicuña, hizo referencia al estrecho vínculo de su pequeña con la bailarina, en diálogo con la revista Caras.

"¿Cómo madre le da tranquilidad que Laura Fernández tenga un buen vínculo con Rufina?", preguntó el periodista. Sincera, la actriz respondió: "¡Por supuesto! No hay nada que quiera más que amen a mi hija. Me preocuparía si fuera al revés, si me dijera que la tratan mal o algo. Pero que la quieran, olvidate".

Antes de cerrar, le repreguntaron si le molestó que Rufina comparta tapas de revista con Laurita (N. de la r.: este verano, la foto en Caras de Laurita y Nicolás junto a Rufi en la playa cobró gran protagonismo).

Lejos de querer polemizar, la China aclaró: "No, son cosas que pueden pasar porque estamos expuestos. Es lógico que si están en la playa les van a sacar unas fotos, estoy acostumbrada. No sabía nada pero tampoco me sorprendió".

¡Buena onda!