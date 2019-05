Además de ser una talentosa actriz, es considerada una de las mujeres más bellas de la Argentina. Sin embargo, la China Suárez (27) dice no prestarle atención a la belleza física. Si bien día a día sus fanáticos le dedican tiernos comentarios y le dicen lo linda que es, ella se siente "normal".

"Soy natural y eso es algo que valoran las mujeres. Uno nace como nace físicamente, la belleza no es mérito mío ni me siento una mina exitosa por eso. Me siento normal", expresó, sincera, en diálogo con la revista Caras.

La China no busca verse perfecta. Al contrario, aprendió a querer cada parte de su cuerpo y a sentirse cómoda consigo misma. "Sé que no tengo el culo perfecto ni las tetas perfectas ni las piernas perfectas ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta", contó.

Si bien Eugenia se siente a gusto con su figura, aclaró que es "pro cirugías". Cree que está bien que las personas que se sienten acomplejadas tomen la decisión de pasar por el quirófano y de modificar ese aspecto de su físico que las incomoda. "Si no me gustara algo de mí, me lo operaría sin ningún problema", cerró.