Al igual que Federico Hoppe, Chato Prada es uno de los productores históricos de ShowMatch. Se sabe: está en todos los detalles, constantemente tiene que estar al tanto de qué ocurre en cada segmento del programa. Mucho más ahora, que Marcelo Tinelli desembrarcó en eltrece con novedades y una propuesta recargada. La temporada número 30 del ciclo llegó renovada y con más contenido.

A los productores se les ocurrió crear varios grupos de WhatsApp con algunos de sus colegas, para que todos estén comunicados y al tanto de los cambios que se dan a último momento. "Tenemos un grupo con Marcelo y Hoppe, pero no lo usamos", reveló el Chato en diálogo con el programa radial Modo Sábado, que se emite por Nacional AM 870.

¿El grupo con Marcelo y Federico es el único? Para nada... ¡el Chato creó tres más! "Tenemos uno de Genios de la Argentina (el nuevo reality de talentos), otro de Coreografía -todo lo que es el Bailando- y otro que es de Producción Periodística", contó. ¿Cuál fue el último que armaron? "Uno con Codevila, porque siempre nos escribía a los dos. (A Tinelli y a él)", agregó.

Antes de cerrar, el productor reveló el denominador común en cada uno de los grupos. ¿Cuál es la particular caracterítica que comparten? "Siempre están silenciados", lanzó divertido. En la aplicación de mensajería, si se hace click en la opción "silenciar" el usuario no recibirá la notificación de los mensajes que se manden en el grupo (al menos que entre a mirar). Este cambio en la configuración sirve para evitar distracciones y no estar "tan" pendiente del celular.

¡Tiempos modernos!

