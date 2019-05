Cayetano confesó sus divertidos 'bloopers' de futuro papá primerizo: "Cuando vamos al obstetra, mi mujer..."

Tras un año de amor, Nicolás "Cayetano" Cajg (40) anunció que se casaría con su novia: Carolina Fortunato. Pero para sorpresa de todos, comentó que la boda tuvo que posponerse por una tierna noticia: la pareja espera su primer hijo. Ni bien se enteró de que se convertirá en papá, el periodista se ilusionó y comenzó a prepararse.

Cayetano acompaña a Carolina en cada etapa de gestación, le gusta ir con ella al obstetra. Si bien a su amor le encanta que el periodista se involucre, a veces siente "vergüenza" cuando asisten juntos al médico. "Mi mujer me patea por abajo porque yo le hago muchas preguntas y algunas le dan un poco de vergüenza o capaz tienen una respuesta obvia. Yo prefiero preguntar todo y quedar como un boludo, no me importa", confesó el periodista en el programa radial Modo Sábado, que se emite por Nacional AM 870.

Divertida, Carolina también hizo referencia a los nervios de Cayetano cuando la acompaña al médico. "Le hace mil preguntas, encima le cuenta todo... ¡hasta cosas que no tienen nada que ver con el embarazo! A veces, le digo ‘ay, me das vergüenza (risas)’", contó, divertida.

El futuro papá reveló que la paternidad lo tiene muy feliz y que este jueves conocerá el sexo de su baby. Si bien no tienen preferencias, ya saben qué nombre elegirían si resulta ser una nena. "A mí y a mi mujer nos encanta el nombre Paloma", contó. ¿Qué es lo único que le preocupa? ¡El cambio de pañales! "Igual, lo voy a hacer, me voy a poner a practicar con mi sobrino. Me hice el boludo hasta que llegó el momento", se sinceró.

Antes de cerrar, Carolina reveló que, aunque está muy feliz e ilusionada, se siente "muy mal". "Estamos en el cuarto mes y sigo igual", reveló. Y, sobre el entusiasmo de su pareja, agregó: "Nico es un diez, me acompaña en todo".

¡Pura ilusión!

