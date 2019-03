Lejos de importarle el qué dirán, Candelaria Tinelli se dispuso a cumplir su sueño: convertirse en cantante. Hace tiempo que la joven logró despegarse del nombre de su famosísimo papá, Marcelo, y trazar su propio camino. Tras mucho esfuerzo y ansiedad, la it girl presentó su primer disco, Yo, en Berlina Vorterix.

Durante media hora, Candelaria le dedicó a sus familiares y amigos las nuevas canciones que compuso. Sus hermanos mayores tuvieron asistencia perfecta: Micaela, Francisco y Juanita. Tampoco faltó su mamá, Soledad Aquino. Desde el 'minuto uno', su novio, Luca Bonomi, la alentó y se conmovió al escucharla cantar. Los jóvenes, que están en pareja hace casi un año, se abrazaron y besaron en público tras el show. ¿Quiénes no pudieron estar presentes? Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes y el hijo que tienen juntos, Lorenzo, el más pequeño del clan.

“Me siento muy feliz de que hayan podido venir todas las personas que invité, sobre todo mi familia, que siempre me hace tremenda hinchada. Mi viejo no pudo venir, pero el sábado viene a verme asi que mientras venga ese día está todo bien. Siempre hay un poco de nervios y yo suelo tener mucho pánico escénico pero mientras no te opaquen está todo bien”, le contó Lelé (su nombre artístico) al diario Clarín haciendo referencia a que mañana cantará en el Lollapalooza.

Si bien Cande la pasó bárbaro, se mostró sincera y confesó que los días previos al recital se sintió muy nerviosa: "Tuve una semana en la que estuve recontra excitada: me levantaba a las cuatro de la mañana porque no podía más de la ansiedad. Sacar un disco es algo muy profundo, muy tuyo y es medio como un parto. Pero está buenísimo y hubo mucho trabajo detrás para que salga todo bastante prolijo”.

Además de haber estado rodeada de sus familiares, algunos famosos amigos se acercaron para hacerle el aguante. Cande se mostró muy divertida junto a Chano, Fernando Dente, Mery del Cerro y su pareja, Meme Bouquet y Julieta Nair Calvo.