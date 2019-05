El presente la tiene enamorada como nunca a Bárbara Lombardo (38), en pareja desde hace casi cinco años con un escultor brasileño llamado Ricardo. La actriz, que suele contar en reportajes lo mucho que le gusta viajar y conocer nuevos lugares, le contó a la revista Pronto detalles de cómo se conocieron con su actual compañero. La historia de amor nació en San Francisco, cuando ella ganó una beca para aprender escultura.

"Cuando lo vi, sentí algo muy especial. Fue como un flechazo absoluto. Es escultor, era parte de la universidad y está re acostumbrado a que yo vaya y venga por mi carrera", reveló la actriz que se hizo famosa en la tira Resistiré.

¿Cómo llevan esta relación a distancia? "Obvio que nos extrañamos un montón", dijo. "Vino dos veces a Buenos Aires y ahora nos vamos a encontrar en Brasil. Nos amamos mucho, los dos somos jóvenes, queremos que le vaya bien al otro y respetamos nuestros espacios", añadió.

Además de haberla conquistado con su buen corazón, Bárbara sólo tiene piropos para su novio: "¡Es una bomba! Me parece un potro, tenemos piel y es hermoso él y su energía. Es re centrado y le chupa un huevo si soy famosa o no", aseguró. "Me encanta que no sea celoso, tiene una sonrisa que no sabés lo que es", cerró, súper enamorada.

¡Vivan los novios!