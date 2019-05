Que decirle "no" a los hijos es algo que puede volverse difícil para muchos padres y madres no es ninguna novedad. Pero Agustina Kämpfer (38) corrió la vara y le reveló a la revista Pronto, divertida, que en su caso prefiere no cumplir ese rol.

"Me cuesta ponerle límites a Juan (1 año y 7 meses). Mi novio Carlos es padre de dos hijos y lee perfectamente lo que me pasa con él. El otro día me sugería que fuera más firme cuando lo retaba y yo le dije: 'No creo que haga falta porque el universo se encarga'", contó.

Y comentó cómo reaccionó su novio, que le respondió: “¿El universo? Yo me encargo”.

"Es muy gracioso porque si alguno me viera cuando reto a mi hijo, pensaría que lo mato a trompadas porque hace un drama tremendo, se tapa la cara, tuerce la boca. Me mata de amor", agregó la periodista, que hace años que se toma la vida con filosofía zen, practica yoga y lleva una existencia "consciente".

Además, Agustina no cree que vuelva a ser mamá con su pareja, que además de ser padre de dos hijos grandes, incluso tiene una nieta. "Juan es su tercer hijo, no sé si lo entusiasma la propuesta de otro", explicó.

