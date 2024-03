Los acertijos y rompecabezas no solo son una forma entretenida de pasatiempo, sino que ayudan a ejercitar nuestro cerebro y hacen que nuestra capacidad de concentración y de memorizar aumenten.

Cuanto más intentas resolver juegos y rompecabezas, más inteligente tiendes a ser. Además, nos ayudan a evaluar nuestras habilidades de observación y atención a los detalles.

En esta ilusión óptica, aparentemente sencilla, compartida en la red social X (antes Twitter) y recogida por el diario británico Daily Mail en sus redes sociales, hay oculto un número dentro del círculo azul. ¿Puedes encontrarlo?

Al mirar la imagen, nuestro cerebro interpreta la información de diferentes maneras según el ángulo del que observemos la figura, por lo que la información se percibe de manera distinta según nuestro ángulo de visión.

Las combinaciones de color también pueden engañar a nuestra mente, haciéndonos ver algo que realmente no está ahí.

Esta ilusión óptica, que se ha difundido por la red social X (antes Twitter), nos muestra una imagen compuesta por un círculo de color azul en el centro.

Es posible que aún no veas nada, pero si lo miras más de cerca y entrecierras los ojos, puede que ya hayas descubierto cuál es el número oculto.

Si aún no has conseguido la respuesta de este rompecabezas, no te preocupes, ya que no es nada fácil.

RESPUESTA

Si miras con atención en el centro del círculo azul, podrás ver que hay un número, el 4, y a sus lados, podemos observar el número 3 a su derecha y el 1 a su izquierda. Por lo tanto, la respuesta es 143.