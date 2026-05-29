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Video exclusivo: el picante discurso de Lali contra Milei en los Premios Gardel que hizo estallar el Teatro Coliseo
El picante discurso de Lali Espósito en los Premios Gardel que interpretaron contra Javier Milei, video del 29/05/2026, 15:00hs.
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La cantante se llevó el premio a Mejor Álbum Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama y recibió una ovación cuando sus fans cantaron “Fanático”, el tema interpretado como un dardo al Presidente.Leé la nota completa