Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos, patrulleros, una ambulancia y una denuncia por lesiones
Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos, patrulleros, una ambulancia y una denuncia por lesiones, video del 06/11/2026, 23:23hs.
Conocé más sobre esta historia
La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef y salió rumbo a la casa del futbolista en Nordelta. En LAM revelaron que hubo una fuerte discusión e intervención policial.Leé la nota completa