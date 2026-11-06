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Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos, patrulleros, una ambulancia y una denuncia por lesiones

Escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: gritos, patrulleros, una ambulancia y una denuncia por lesiones, video del 06/11/2026, 23:23hs.

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La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef y salió rumbo a la casa del futbolista en Nordelta. En LAM revelaron que hubo una fuerte discusión e intervención policial.

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