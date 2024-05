El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que se terminará con el uso de las contraseñas compartidas desde junio, lo que será la “primera incursión real” de la compañía para restringirlas.

Se trata de una medida que se implementará de forma definitiva en septiembre.

A finales de septiembre del año pasado, la compañía informó cuáles eran sus planes con respecto al uso de la misma credencial de acceso por varios usuarios.

Bob Iger, CEO de Disney, anunció el fin del uso de contraseñas compartidas desde junio, marcando una "primera incursión real" de la empresa para restringirlas. Por: REUTERS

DISNEY+ APLICARÍA ESTA MEDIDA PRIMERO EN CANADÁ

En esa línea, indicó que dejaría de ofrecer la posibilidad de compartir las suscripciones fuera del hogar.

Esto apuntaba, en concreto, a las que no pertenecieran a la colección de dispositivos asociados a la residencia del suscriptor.

Esta medida contra el intercambio de contraseñas empezaría a aplicarse primero en Canadá.

LA PRIMERA INCURSIÓN DE DISNEY+ EN PROHIBIR CUENTAS

Después, en Estados Unidos, según le anunció la compañía a sus suscriptores, se advertía un cambio en sus términos de servicio con respecto al uso de cuentas compartidas.

Ahora se supo que planea aplicar estas restricciones de acceso en el resto de regiones.

Se trata de un paso que Iger calificó como la “primera incursión real” de la compañía de entretenimiento a la hora de prohibir el uso de cuentas compartidas.

LA OPCIÓN DE UNA TARIFA ADICIONAL

El CEO indicó en una nota para CNBC que esta medida llegará primero “solo a unos pocos países en unos pocos mercados” antes de expandirse definitivamente a todos los suscriptores en septiembre.

El director financiero de Disney, Hugh Johnston, confirmó que comenzaría a invitar a los suscriptores “sospechosos de compartir indebidamente” las credenciales a crear sus propias cuentas.

Entonces, el directivo también adelantó que Disney permitiría a los titulares de las cuentas que añadiesen a otros usuarios de fuera del hogar por una “tarifa adicional”.

En Estados Unidos, Disney informó a sus suscriptores sobre cambios en los términos de servicio para el uso de cuentas compartidas.

AUMENTAR EL COMPROMISO Y BAJAR LA DESERCIÓN

No obstante, no especificó cuál sería su precio, como recuerda The Verge.

Junto con esta medida, Iger también ha adelantado en la entrevista con CNBC que la firma busca “aumentar el compromiso” de los usuarios con “herramientas tecnológicas para reducir la deserción”.

Busca llegar a estos objetivos mediante motores de recomendación para conocer mejor a sus clientes.

Fuente: EP.