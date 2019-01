A principios de septiembre pasado, surgieron los primeros rumores de un romance entre Fede Bal (28) y la joven vedette Bianca Iovenitti (23), compañera en la revista Magnífica. Con el paso del tiempo, las versiones dieron paso a la confirmación con distintas imágenes y hasta declaraciones del galán y la bailarina.

Instalada en su Mar del Plata natal, Bianca protagonizó una producción sexy para Ciudad en los acantilados de “La Feliz”. La vedette de Nuevamente juntos, la revista dirigida por su ¿novio?, reveló hace cuánto está realmente en pareja con Bal y habló del comprometedor video infraganti de Fede, a los besos con la actriz Juli Bartolomé.

"No somos novios, pero tampoco está la chance de conocer otra gente porque nos respetamos". G-plus

-Jugás de local en Mar del Plata, ¿les hacés de guía turística a Fede y tus compañeros?

-Si, estoy feliz. Algunos ya conocen, pero con otros sí les cuento cuál es la mejor playa o dónde ir a tomar algo. De hecho, hace poquito Santiago (Bal) me preguntó dónde podía ir a tomar un trago.

-¿Cómo están con Fede? El otro día, Sol Pérez dijo que los ve muy bien.

-Si, estamos bien con Fede y está bueno que nos vean bien.

"Se sabe cuando una persona tiene un interés distinto. Conmigo estuvo seis meses y no se supo nada. Y con la otra persona (no quiere ni nombrar a Juli Bartolomé), de un día para otro, se supo todo. Nada, cada uno sabe por qué será…". G-plus

-¿Qué te pasa cuando lo mirás?

-Lo que nos pasa a nivel sentimental es algo que solo sabemos él y yo. Nadie más. Y prefiero que siga así.

-¿Y cómo estás viviendo la mediatización de su relación?

-Por un lado, sabía que podía pasar porque desde el primer que empezamos a vernos él me contó cómo era su vida. Uno por ahí no conoce y no se imagina que es tan extremo, que en todos lado te sacan fotos. Desde el primer día lo entendí y traté de cuidarlo lo más que pude. De hecho, no se supo nada hasta que salió el primer video, que fue sin querer. Siempre traté de cuidarlo, en los boliches nunca estuve arriba de él. Si veía que alguien nos sacaba una foto, me alejaba por una cuestión de que también está bueno que sea algo más interno y no tan expuesto.

-Hace poco salió un video de él a los besos con la actriz Juli Bartolomé. ¿Te cayó mal? ¿Pensás que lo filtró ella?

-La verdad, no opino del tema. Todo lo que tuve que hablar, lo hablé con él. Lo único que digo es que, claramente, se sabe cuando una persona tiene un interés distinto. Conmigo estuvo seis meses y no se supo nada. Y con la otra persona, de un día para otro, se supo todo. Nada, cada uno sabe por qué será…

-¿Hace ya seis meses que están juntos?

-Me parece que un poquito más con el verano. No sé exactamente porque soy malísima con el tema de las fechas. Nosotros empezamos cuando arrancó la gira de Magnífica. (N. de la R.: el tour comenzó a mediados de agosto).

-¿Te considerás una mujer celosa?

-No, para nada. Soy muy tranquila, si me dan motivos claramente son como cualquier persona y voy a reaccionar. Pero soy muy tranquila en ese sentido.

-Y si no están de novios, ¿está la posibilidad de conocer otra gente?

-No, creo que nos tenemos un respeto… no es que lo charlamos, pero nos respetamos muchísimo. No somos novios, pero nos tenemos el respeto que nos tenemos que tener el uno por el otro.

-¿Entonces vos no estarías con otro?

-No… como te digo, es el respeto que nos tenemos… No lo necesito.

"Lo de esta chica fue otra cosa. Fue una situación que bueno, pasó. Fede vino, me pidió perdón y lo hablamos. Son cosas que había que aclarar y charlar. Uno a veces actúa y se arrepiente. Se equivoca". G-plus

-Como él estuvo con Juli Bartolomé pensé era una relación abierta...

-Bueno, pero lo de esta chica fue otra cosa. Fue una situación que bueno, pasó. Él vino, me pidió perdón y lo hablamos…

-Lo pudiste perdonar.

-Sí, no se trata de perdonar o no, sino que son cosas que había que aclarar y charlar. Uno a veces actúa y se arrepiente. Se equivoca.

-Y si hubiera pasado al revés, ¿cuál pensás que hubiera sido la reacción de Fede?

-La verdad, no sé… No tengo ni idea, nunca lo pensé porque nunca se me ocurrió, pero no sé cómo podría reaccionar.

-Cuando termine el verano, ¿qué te gustaría que pase con esta relación?

-La verdad es que no tengo nada pensado. Yo soy muy de vivir en el día a día, siempre me enfoco eso. Ahora estoy disfrutando del verano, de la obra, de mi familia y de lo que pasa acá. Que se de lo que se tenga que dar.