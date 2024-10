Hannah y Ashley, “Las reinas del sold out”, se presentarán Argentina el 6 de marzo de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Conoce cuándo y cómo adquirir los tickets.

La preventa de entradas con tarjetas BBVA VISA arrancó el martes 8/10 a las 13 hs, con 6 cuotas sin interés únicamente en el portal de Movistar Arena.

La venta general comenzóel miércoles 9/10 a las 13 hs, con todos los medios de pago y se mantiene el beneficio de 6 cuotas sin interés comprando con BBVA VISA siempre a través del portal de Movistar Arena.

ENTRADAS PARA HA*ASH EN EL MOVISTAR ARENA

En esta etapa, y en medio de su tour “Hashville” que las llevará por importantes recintos, las hermanas ponen al frente los sonidos que en sus orígenes inspiraron sus canciones.

La presencia country y las raíces mexicanas que las atraviesan por completo se disfrutan más que nunca en este presente de Ha*Ash.

ASÍ SERÁ EL HASHVILLE TOUR

21 de septiembre – Aguascalientes, Arena San Marcos

26 de septiembre – Tepic, Instalaciones del Palenque

27 de septiembre – Guadalajara, Auditorio Telmex

03 de octubre – Tampico, Expo Tampico

04 de octubre – Veracruz, Arena Veracruz

05 de octubre – Xalapa, Gimnasio “Nido del Halcón”

18 de octubre - Tuxtla Gtz., Foro Chiapas

19 de octubre – Villahermosa, Instalaciones del Palenque

Ha*Ash actualmente lanzaron, junto a Joss Favela, el single “Nuestro Camino”

24 de octubre - Los Mochis, CUM

25 de octubre – Cd. Obregón, Arena Itsono

26 de octubre – Hermosillo, Hipódromo

04 de noviembre – Tlaxcala, Teatro del Pueblo

07 de noviembre – Silver Springs, MD, The Fillmore

08 de noviembre – New York, NY, United Palace

10 de noviembre – Wallingford, CT, Toyota Oaskdale Theatre

13 de noviembre – Toronto, ON, Meridian Hall

16 de noviembre – Philadelphia, PA, The Met

17 de noviembre – Boston, MA, Orpheum Theatre

22 de noviembre – CDMX, Auditorio Nacional

23 de noviembre – CDMX, Auditorio Nacional

27 de noviembre – Sugra Land, TX, Smart Financial Centre

29 de noviembre – Hidalgo, TX, Payne Arena

30 de noviembre – Laredo, TX, Sames Auto Arena

01 de diciembre – Irving, TX, The Pavillion

04 de diciembre – Atlanta, GA, Coca Cola Roxy

06 de diciembre – Miami Beach, FL, The Fillmore

08 de diciembre – Lake Buena Vista, FL, House of Blues

13 de diciembre – Cancún, Plaza de Toros

14 de diciembre – Mérida, Foro GNP

17 de abril – Rosemont, IL, Rosemont Theatre

19 de abril – Denver, CO, Paramount Theatre

20 de abril – Las Vegas, NV, House of Blues

22 de abril Vancouver, BC, The Orpheum

25 de abril – Seattle, WA, Moore Theatre

26 de abril – Portland, OR, Theatre of the Clouds

30 de abril – San José, CA, San José Civic

03 de mayo – Wheatland, CA, Hard Rock Live

04 de mayo – San Diego, CA, Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

06 de mayo - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

09 de mayo – Tucson, AZ, Rialto Theatre

10 de mayo – Phoenix, AZ, Arizona Financial Theatre

11 de mayo – Los Ángeles, CA, YouTube Theatre

16 de mayo – El Paso, TX, County Coliseum

17 de mayo – Austin City Limits Live at the Moody Theater

18 de mayo – San Antonio, TX, Majestic Theatre