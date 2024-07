Creamfields Argentina anuncia su edición 2024 el 16 y 17 de noviembre en el Parque de La Ciudad de Buenos Aires.

El multipremiado festival de música electrónica a nivel internacional regresa con una edición renovada y dos días a pura música, de 13:00 a 01:00 hs cada jornada

Entradas: preventa Galicia Visa desde el viernes 26 de julio 10 AM hasta el domingo 28 de julio a las 11:59PM. Beneficio exclusivo 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés a través del portal de Entrada Uno.

Creamfields vuelve a la Argentina.

Entradas para Creamfields Argentina 2024: cómo y cuándo comprar los tickets

La venta general será a partir del lunes 29 de julio 12 PM en el portal de Entrada Uno.

El regreso de Creamfields Argentina en su edición 2024 introduce un nuevo formato de dos días con un enfoque también diurno y al aire libre.

El line up será con artistas nacionales e internacionales.

Las entradas salen a la venta este viernes 26 de julio.

Así fueron las anteriores ediciones de Creamfields Argentina

Organizado por primera vez en 1998 en Winchester Inglaterra, la primera expansión internacional de Creamfields fue hacia Sudamérica en 2001. Buenos Aires, Argentina, fue la ciudad elegida para recibir este monumental evento, marcando un hito en la historia del festival.

Durante las ediciones pasadas de Creamfields Argentina se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como también los nuevos exponentes.

Entre ellos se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto.

También participaron LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano.