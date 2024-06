Jennifer López canceló su gira norteamericana de 2024, confirmaron representantes de Live Nation.

“Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, dijeron en un comunicado.

Su gira iba a ser la primera en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, “This Is Me... Now” y la película que lo acompaña.

La gira estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir en Houston el 31 de agosto. Lopez ofreció su propia declaración a los fans en su sitio web y boletín informativo OntheJLo, donde escribió: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos”.

Cast member Jennifer Lopez attends the premiere for the film 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles, California, U.S. May 20, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

JENNIFER LÓPEZ TUVO QUE CANCELAR SU GIRA NORTEAMERICANA POR TEMAS PERSONALES

La cantante agregó: “Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”.

Y continuó: “Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”

Jennifer Lopez llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" el lunes 6 de mayo de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) Por: Evan Agostini/Invision/AP

“This Is Me.... Now” fue lanzado a principios de este año, 20 años después de su exitoso álbum, “This Is Me... Then”. López dijo que el nuevo álbum era un “milagro” y “una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la manera en que ese álbum capturó ese momento en el tiempo”.