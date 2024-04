La mítica banda Queen, liderada por el majestuoso Freddie Mercury, nunca pasa de moda. De hecho, a más de 30 años de la muerte de su líder, la banda sigue vendiendo millones de discos. Y el mega show de God Save The Queen (Dios Salve a La Reina) se encarga también de mantener vivo su legado.

El espectáculo que propone “la mejor banda tributo a Queen” (como es considerada mundialmente) consta de una compilación perfecta de dos horas con sus más grandes éxitos, que potencia todos los sentidos para transportarnos a las épocas doradas del famoso cuarteto británico.

God Save The Queen volverá el próximo 25 de abril a las 21 al estadio porteño Luna Park, en el marco de su World Tour 2024 por sus 25 años de trayectoria, por única y última vez antes de comenzar su gira internacional.

La banda argentina, fundada en 1998, recorrerá el catálogo de canciones que se convirtieron en himnos sin fronteras, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury en 1991.

Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You, Don’t Stop me now y muchos otros se repiten en sus increíbles presentaciones 360 que logran conmover a cualquier espectador.

La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de la banda y la insuperable interpretación -única en el mundo- de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo claramente el gran “evento musical del año”.

POR QUÉ NADIE PUEDE PERDERSE EL SHOW DE GOD SAVE THE QUEEN, LA BANDA TRIBUTO A QUEEN MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

God Save The Queen tiene programada una única fecha disponible en Buenos Aires este jueves 25 de abril. Y su espectáculo también es único, por diversos motivos:

1. Genera el sonido más fiel a la banda original (preparate para tener piel de gallina ininterrumpidamente durante 120 minutos).

2. Sus 4 integrantes emulan a la perfección las habilidades de los músicos originales de Queen. Por momentos, uno no sabe si realmente está escuchando el solo de guitarra del verdadero Brian May, en vivo y en versión extendida en algunos casos.

3. La selección de canciones es realmente exquisita y correcta para un show de esta magnitud. No queda afuera ningún éxito de la banda (y eso que son muchísimos).

4. La convocatoria es tan importante que te hace sentir como si estuvieras formando parte de su memorable presentación masiva de Live Aid en 1985.

5. GSTQ complementa la gran calidad de sonido con una propuesta visual que te hace sentir en un show de Queen, realmente, con Freddie Mercury en persona.

6. Algunas sorpresas audiovisuales e interactivas dejan en claro que este show no es meramente un recital, y que GSTQ no es simplemente una banda tributo.

7. Una impresionante puesta de luces, humo y más recursos escenográficos envuelven el show y aportan a la experiencia 360 que queda en la memoria de los privilegiados espectadores.

8. Es un show que pueden disfrutar tanto personas jóvenes como mayores: quienes vieron a Queen en vivo alguna vez sabrán que GSTQ está a la altura de brindar un espectáculo semejante, y quienes nunca tuvieron la oportunidad de verlos en vivo o de ser contemporáneos a la banda, podrán descubrirla (o redescubrirla) desde todas sus aristas.

9. Adrenalina y emoción prevalecen durante las 2 horas de show, que te harán moverte y vibrar todas las melodías en la intensidad que merece cada una.

10. Es simplemente mágico, indescriptible en ese sentido. ¡No hay show más completo sobre Queen, ni que se le parezca!