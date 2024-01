La banda tributo God Save The Queen, que presenta para muchos el mejor homenaje a la historia y las canciones del grupo inglés liderado por Freddie Mercury, volverá el próximo 25 de abril al Luna Park en el marco de su World Tour 2024 por sus 25 años de trayectoria.

Luego de su paso por el mítico estadio porteño con entradas agotadas en diciembre último, la banda regresa una vez más para presentar su espectáculo conceptual destinado para públicos masivos en el que propone un recorrido sin pausa por la carrera de Queen desde 1973 a 1995.

God Save The Queen repasa con su enfoque particular los más grandes clásicos de la banda británica, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” o “We Are the Champions”, entre muchos otros.

Música, vestuarios, iluminación y efectos especiales confluyen en una experiencia visual que ha consagrado a la banda que llegó a compartir escenario con artistas de la magnitud de Aerosmith.

“La banda crea una atmósfera mágica y emocionante que hace que los espectadores sientan que están viendo a Queen en vivo”, se enorgullece la banda a través de un comunicado para la prensa.

El show del Luna Park del 25 de abril a las 21 tiene ya sus entradas a la venta a través de TicketPortal.