A pocos días de haber anunciado la salida de su próximo álbum Funk Generation, Anitta confirma que el tour mundial BAILE FUNK EXPERIENCE tendrá una parada en Buenos Aires el 16 de junio, en el Teatro Vorterix.

Las entradas saldrán a la venta el 11 de abril a las 10 a.m., únicamente a través de All Access. Los precios exactos de las entradas aún no han sido anunciados.

La gira BAILE FUNK EXPERIENCE contará con más de 20 fechas. Comenzará el 18 de mayo en Ciudad de México y marcará un hito en la carrera de Anitta, siendo su primer tour en llegar a Norteamérica, con shows en Los Ángeles, Nueva York, Miami y Toronto.

ANITTA EN VORTERIX: CÓMO Y CUÁNDO COMPRAR LAS ENTRADAS

El nuevo álbum de Anitta, Funk Generation, llegará el 26 de abril a través de Republic Records/Universal Music Latin Entertainment y tuvo recientemente un adelanto, con el estreno de “Double Team” (con Brray y Bad Gyal).

Pero también llega como continuación de Funk Generation: A Favela Love Story, que se lanzó en 2023 y contó con tres temas: “Funk Rave”, “Used To be” y “Casi Casi”.

Luego del exitoso lanzamiento, Anitta presentó “Bellakeo” junto a Peso Pluma. Para cerrar 2023, la cantante brasileña lanzó “Joga pra Lua”, en colaboración con los productores Pedro Sampaio y Dennis.

FECHAS DEL BAILE FUNK EXPERIENCE TOUR DE ANITTA

18.05.24 Mexico City, MX Salon LA

21.05.24 Los Angeles, CA The Wiltern

23.05.24 Miami Beach, FL Fillmore

26.05.24 Orlando, FL Hard Rock Live

28.05.24 Boston, MA MGM Music Hall at Fenway

29.05.24 Toronto, ON HISTORY

01.06.24 Chicago, IL Byline Bank Aragon Ballroom

02.06.24 New York, NY Brooklyn Paramount

07.06.24 Bogotá, Colombia Lourdes Music Hall

09.06.24 Lima, Perú CCB

14.06.24 Santiago, Chile Basel

16.06.24 Buenos Aires, Argentina Teatro Vorterix

25.06.24 Berlin, Germany Metropol

26.06.24 Amsterdam, Países Bajos Melkweg

28.06.24 London, Reino Unido O2 Kentish Town Forum

29.06.24 París, Francia Elysee Montmartre

01.07.24 Ibiza, España Pacha

03.07.24 Madrid, España Sala La Riviera

04.07.24 Barcelona, España Razzmatazz

07.07.24 Milán, Italia Fabrique

08.07.24 Ibiza, España Pachá