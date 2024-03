En su nuevo disco, Shakira transforma su dolor en arte, desde la bachata de “Monotonía” hasta el electro-pop de “Te felicito” y la mega viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ con Bizarrap.

“He pasado por tantas cosas en estos últimos años que literalmente tuve que recoger los pedazos de mí misma y volver a unirlos”, dijo Shakira a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Miami. “Y durante ese proceso, creo que la música fue el pegamento”.

Las Mujeres Ya No Lloran es el último álbum de estudio de la cantante colombiana y, con respecto su sonido la misma dijo: “hay una gran variedad dentro de este álbum. Hay pop, hay afrobeat, hay reggaetón. También música regional mexicana, rock. Pero hay un hilo conductor. Y eso se basa en experiencias de vida genuinas y auténticas y en el proceso de elaboración de esas emociones y sentimientos intensos con los que he tenido que lidiar durante los últimos años”.

“Estuve en una especie de modo de lucha o huida durante un tiempo y creo que es esa “She Wolf” dentro de nosotras las mujeres de hoy es lo que está llevando a la sociedad a donde va, ya sabes, en este momento”, comenta con respecto a los paralelismos entre su álbum de 2009 She Wolf y este nuevo disco. “Las mujeres podemos hacer de todo, podemos sobrevivir a las guerras y reconstruir ciudades después de que hayan sido destruidas. Entonces, mi vida se hizo pedazos después de, ya sabes, la disolución de mi familia y tantas otras cosas por las que tuve que pasar”.

“Por eso este álbum se llama “Las mujeres ya no lloran”, agrega “Porque siento que las mujeres durante siglos han sido enviadas a llorar con un guion en sus manos. Y sólo porque las mujeres ocultamos nuestras emociones frente a nuestros hijos y sólo mostramos buenos modales y lo aceptamos todo, y ahora es diferente. Creo que como mujeres ahora decidimos cuándo llorar, cuándo no llorar y cómo hacerlo, si decidimos llorar. Entonces, es como si nadie tuviera que decirnos cómo sanar”.

“Este no es un álbum de divorcio”,continúa. “Es un álbum que reúne muchas experiencias de vida diferentes, que reúne la transformación de la vulnerabilidad en resiliencia, el empoderamiento de encontrar tu fuerza. No sólo habla de dolor; También habla de triunfo. Y por eso que estas lágrimas no son lágrimas hechas de resentimiento, ira o simplemente tristeza, sino lágrimas de triunfo y lágrimas de autorreconocimiento y de encontrar confianza en uno mismo”.