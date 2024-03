Pablo Alborán afirma en una entrevista con EFE que va a “desaparecer durante un tiempo para poder crear lo que viene”, tras llevarse “muchas sorpresas en Estados Unidos” y finalizar su gira ‘La cu4rta hoja’ en Puerto Rico.

“Voy a parar, voy a tomar digamos este capítulo en el que me enfrento a la hoja en blanco con mucha ilusión, con muchas ganas, cargado de inspiración y de muchas historias que contar”, explica a EFE el malagueño, de 34 años, que pretende centrarse en su familia, viajar por vacaciones y no por trabajo, y crear música desde casa.

“Quiero recuperar un poco todo eso, y eso creo que va a hacer que haya un disco, que espero que lo mejor que pueda entregar de mí lo haré en ese disco”, declara el compositor del tema ‘Solamente tú’, que lo catapultó a la fama.

“Nos hemos llevado muchas sorpresas, en Estados Unidos sobre todo porque veníamos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero no sabíamos todo lo que podía pasar, y de repente llevarte tantos agotados en tantos lugares, ha sido muy gratificante y sobre todo conocer lugares nuevos, público nuevo”, destaca Alborán.

En este sentido, subraya que en estos últimos diez meses ha aprendido mucho de su equipo “a nivel humano” y con los años va “disfrutando más el presente, sin pensar demasiado todo lo que conlleva el alrededor de la gira, vivir el día, el momento, el público que está ahí”.

“Me voy feliz pero a la vez me voy triste porque no quiero que se acabe, pero bueno, hay que seguir adelante y volveremos más adelante con otra gira”, sentencia el músico, que toca la guitarra, el piano, los timbales y el cajón, y que como ritual antes de cada concierto se toma un chupito con su equipo.

Para Alborán, lo importante es “poder seguir haciendo música en vivo, que la gente defienda la música en directo, que la gente apoye la música en vivo y compre una entrada”.