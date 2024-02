La estrella pop noruega Sigrid, de 27 años, llega a Buenos Aires para brindar un único show el próximo 24 de mayo en Vorterix.

Allí no faltarán clásicos de sus dos últimos álbumes, “Sucker Punch” de 2019 y “How To Let Go” de 2022, que la llevaron a convertirse en una de las principales artistas pop en vivo de su generación.

Venta general, con todos los medios de pago a partir del viernes 23/02. Entradas a través All Access.

QUIÉN ES SIGRID

Elogiada por la crítica internacional que compara su estilo con el de grandes vocalistas desde Stevie Nicks hasta Carole King y Freddie Mercury, Sigrid ha compartido su música junto a figuras de gran relevancia como Griff, con quien compuso “Head on Fire”, que ganó el premio a la Mejor Colaboración en los NME Awards 2022.

Sigrid 2024. Press Photo

Ese mismo año, Sigrid se unió junto a Oli Sykes y Jordan Fish, cantante y tecladista de Bring Me The Horizon, y juntos compusieron “Bad Life”, que sonó en el festival Reading & Leeds 2022.

Sigrid 2024. Press Photo

Luego de realizar giras mundiales desde Japón hasta Los Ángeles, Sigrid aterriza en Argentina para compartir su música y deleitarnos con sus actitudes inconformistas y progresistas hacia la feminidad en el pop, que la llevaron estar en la las listas noruegas en el número 1, y ser la número 2 en las listas del Reino Unido.

Sigrid 2024. Press Photo

Con más de 1 millón de álbumes vendidos, Sigrid sube al escenario con su impronta clásica de jeans, zapatillas y remera blanca, y nos recuerda que en el corazón de cada una de sus enormes canciones pop, sigue siendo una chica sentada al piano en su ciudad natal Alesund.